Incidente sul lavoro a Limito di Pioltello, la vittima aveva 48 anni

Incidente mortale sul lavoro questa mattina presso la sede di Esselunga a Pioltello, in via Giambologna, in provincia di Milano. La vittima è un operaio di 48 anni. Sul posto sono giunti personale Areu, un’automedica, un’ambulanza, i carabinieri e il Procuratore di turno di Milano. All’arrivo i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

