La comunità ucraina ha accolto il presidente in visita a Roma

In Piazza Barberini, il sit in dei cittadini ucraini per dare il benvenuto al presidente Volodymyr Zelensky, in visita a Roma. Massima allerta sicurezza nel centro cittadino con divieto di sorvolo, imponente dispiegamento di forze dell’ordine e chiusure temporanee di strade al traffico per il passaggio del corteo presidenziale.

In piazza Barberini alcune decine di persone si danno appuntamento per salutare il presidente Zelensky: cantano ‘Bella ciao’ e la canzone ucraina ‘Viburno rosso’. Intonano cori di benvenuto per il presidente e altri cori contro Mosca: “Assassini russi, fuori dall’Ucraina”. “Siamo in guerra perché non abbiamo alternativa e questa guerra finirà, ma la pace deve essere giusta”, dice Oles Horodetskyy, presidente della Associazione Cristiani Ucraini in Italia e promotore della manifestazione.

Adulti e bambini in strada a Roma per il leader di Kiev

Tra i partecipanti, sotto la pioggia, ci sono adulti e bambini: sventolano bandiere dell’Ucraina e srotolano striscioni con su scritto ‘Sì alle sanzioni europee contro la Russia, unico modo per fermare la guerra’ e ‘ucraini d’Italia uniti per la patria e contro l’aggressione russa’.

“Se Zelensky viene a Roma è perché l’Italia sta aiutando il nostro Paese e lui vuole stringere ancora di più questa amicizia”, dice Natalia, mentre con la figlia di 5 anni, Alessandra, stringe in pugno una piccola bandiera gialloblu. Al suo fianco l’amica Sofia che aggiunge: “Speriamo tanto che il Papa e la Chiesa riescano ad aiutare per la pace. Noi non vogliamo la guerra, non se ne può più. Papa e politici siano uniti nel chiedere la pace”.

