Presidio in occasione della prima udienza: l'imbrattamento il 2 gennaio scorso

Presidio di Ultima Generazione a Roma davanti alla sede del tribunale in occasione della prima udienza del processo per l’imbrattamento della facciata del Senato, il 2 gennaio scorso. I tre ragazzi rischiano fino a cinque anni di carcere per danneggiamento aggravato. In piazza con i rappresentanti e attivisti dell’associazione ambientalista anche alcuni esponenti politici: il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e la senatrice di AVS Ilaria Cucchi.

