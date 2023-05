Prima udienza per i giovani di ultima generazione per imbrattamento Palazzo Madama

(LaPresse) Prima udienza del processo che vede imputati i tre giovani di Ultima Generazione responsabili dell’imbrattamento, il 2 gennaio scorso, della facciata del Senato. Prima di entrare in tribunale a Roma una dei tre giovani, Laura Paracini risponde alle domande dei giornalisti: “Preoccupata per il processo? Non molto. Sono molto più preoccupata per il mio futuro. Quella è una vera preoccupazione, un vero terrore. I cinque anni di carcere? Per me è molto più spaventoso un futuro senza acqua e senza cibo con tutto il collasso sociale che ci sarà. Quello dovrebbe preoccupare tutti noi. Dovremmo essere terrorizzati. E nessuno ne parla”. “Noi pretendiamo che la crisi climatica sia sulle pagine dei giornali ogni giorno. L’atteggiamento del governo? Ipocrita. Mettiamo caso che siamo dei criminali? Allora i responsabili della catastrofe climatica cosa sono?” aggiunge prima di entrare nel palazzo di giustizia.

