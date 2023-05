L'ex premier ascoltato al tribunale dei ministri a Brescia

(LaPresse) Giuseppe Conte “ha risposto a tutte le domande” del Tribunale dei Ministri perché “oggi ha tutti i documenti che quando è stato sentito il 12 giugno 2020 non aveva”. Così la legale dell’ex presidente del Consiglio, Caterina Malavenda, uscendo dall’aula del tribunale di Brescia dove l’ex premier è stato sentito nell’ambito dell’inchiesta Covid della Procura di Bergamo che lo vede indagato per epidemia ed omicidio colposi. L’avvocato poi ha aggiunto: “Ha spiegato il verbale del 2 marzo pomeriggio sulla mancata zona rossa in Val Seriana. Ha spiegato e ha dato la sua versione”.

