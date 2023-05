Il sindaco Lo Russo: "In un momento in cui è esploso il problema del caro affitti, la città risponde aprendo posti letto"

L’emergenza abitativa e il caro affitti sono problemi che riguardano diverse città italiane tra cui Milano e Torino. Anche nel capoluogo piemontese gli studenti universitari hanno protestato accampandosi in tenda davanti al Campus Einaudi. Nel frattempo oggi nell’ex Moi di Torino è stato inaugurato un complesso residenziale di social housing con 388 posti letto, gestito da Camplus e dedicato proprio agli studenti.

Il presidente del Piemonte Cirio: “Riuso importante eredità delle Olimpiadi 2006”

“E’ un tema di cui mi sono occupato appena insediato. Abbiamo trovato una soluzione per le famiglie che occupavano, abbiamo riportato legalità nella struttura e oggi qui dentro verranno i ragazzi che vengono a studiare”, ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. “Abbiamo raddoppiato anche i fondi per le borse di studio, da 40 a 80 milioni all’anno”, ha aggiunto. “E’ un importante riuso di un’eredità delle Olimpiadi del 2006. Viene restituito alla città con una funzione importante che è quello di residenza per studenti in un momento in cui è esploso in tutta Italia il problema del caro affitti. Il fatto che Torino risponda aprendo posti letto è un grandissimo segnale”, ha affermato il sindaco Stefano Lo Russo.

