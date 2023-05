Non risultano feriti. In corso rilievi ambientali

Un grosso incendio è divampato alla Caviro nella zona di via Morgnani a Faenza, in provincia di Ravenna. Interessati dalle fiamme 15 silos da 200 mc di alcol. Nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto venti squadre dei vigili del fuoco, al lavoro con le forze dell’ordine. Evacuate precauzionalmente 530 persone nell’area circostante, nel raggio di un chilometro. I tecnici dell’Arpa dell’Emilia Romagna sul posto per i rilievi ambientali.

