Due donne sono rimaste ferite, ieri, in via Cefalù

Sarebbe una lite familiare il movente della sparatoria avvenuta ieri sera a Milano in via Cefalù all’interno di un parcheggio di un supermercato che ha causato il ferimento di due donne, di 57 e 16 anni, raggiunte alle gambe da colpi di arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti ieri sera i carabinieri di Compagnia Milano-Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Le due donne, entrambe coscienti e non in pericolo di vita sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Niguarda, la 57enne, ed in codice verde all’Ospedale San Carlo, la 16enne.

