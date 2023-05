In testa alla graduatoria c'è la Norvegia, seguita dall'Irlanda e dalla Danimarca. Cina e Corea del Nord le due peggiori

L’Italia recupera posizioni nel report annuale sulla libertà di stampa pubblicato da Reporter sans frontieres (Rsf), salendo dal 58esimo posto al 41esimo. Superati gli Stati Uniti, che si trovano in 45esima posizione. In testa alla graduatoria c’è la Norvegia, seguita dall’Irlanda e dalla Danimarca. Completano la ‘top five’ Svezia e Finlandia. L’Ucraina è in 79esima posizione, la Russia al posto numero 164. Chiudono la classifica Cina (179) e, ultima, la Corea del Nord (180).

