Studenti e sindacati di base si sono dati appuntamento oggi a Roma per un corteo organizzato in contemporanea con il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi che ha varato le nuove misure contenute nel tanto discusso dl Lavoro. “Siamo qui per dire no a questo provvedimento che rende precario il lavoro e non restituisce tutele”, dice Guido Lutrario dell’Usb. “Siamo qui anche per ricordare a questo governo – aggiunge Francesco dell’associazione studentesca “Cambiare rotta” – che 100 anni fa Benito Mussolini ha abolito il Primo Maggio e proprio oggi loro vogliono varare un provvedimento che non garantisce futuro agli studenti. Studenti che oggi chiedono – prosegue – un reddito universitario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata