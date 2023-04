Sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio, rapina aggravata e sequestro di persona un uomo e una donna, fratello e sorella, per le violenze nei confronti di un 34enne che, per le ferite riportate, era finito in coma, lo scorso 29 marzo a Torino.

La donna arrestata è l’ex compagna della vittima che, insieme con il fratello. Insieme hanno agito per commettere una rapina, dopo che il 34enne si era rifiutato di aderire a richieste economiche da parte della donna.

I carabinieri della Compagnia di Torino Mirafiori hanno eseguito, insieme con i militari della della Compagnia di Saluzzo, in provincia di Cuneo, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Le indagini hanno consentito di raccogliere tutti gli elementi e gli indizi di colpevolezza nei confronti dei due che, la mattina del 29 marzo scorso, si erano recati a Torino, in corso Svizzera al civico 56, dove avrebbero compiuto l’aggressione, prima di fare rientro a Saluzzo, nel Cuneese.

