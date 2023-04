Ad Ascoli Piceno gravissima una 25enne. Una scia di sangue sulle strade italiane

Ancora sangue sulle strade della Puglia: nella serata di ieri c’è stato un incidente mortale sulla strada provinciale 580 tra Ginosa e Ginosa Marina, in provincia di Taranto. A perdere la vita un 30enne e un 27enne, morti sul colpo, e una 25enne, deceduta durante il trasferimento in ospedale. Una quarta persona è rimasta ferita ed è ricoverata all’ospedale di Castellaneta. Coinvolte due auto. Da accertare la dinamica. Sul posto, oltre al personale del 118, i vigili del fuoco e gli uomini delle forze dell’ordine.

E ancora, una ragazza di 25 anni è in gravi condizioni a causa di un incidente stradale avvenuto durante la notte ad Ascoli Piceno, nella zona industriale di Campolungo, nei pressi dello stabilimento della Barilla. La giovane è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Nello schianto non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, dunque la 25enne avrebbe fatto tutto da sola. In base a una prima ricostruzione effettuata dalla polizia e dai carabinieri, giunti immediatamente sul posto per i rilievi, la ragazza avrebbe perso il controllo della sua macchina e sarebbe finita fuori strada.

Nell’incidente, l’auto guidata dalla giovane ha anche centrato in pieno due pali della pubblica illuminazione, abbattendoli completamente. A dare l’allarme, visto che l’incidente sarebbe avvenuto in piena notte, sono stati alcuni automobilisti che passavano lungo la zona industriale. Questi hanno subito chiamato il 118, ma il medico della Potes ha subito capito che si trattava di una situazione piuttosto grave e, per questo motivo, ha allertato l’eliambulanza. Intervenuti, sul luogo dell’incidente, anche i vigili del fuoco, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Lutto cittadino a Bitonto

Intanto è lutto cittadino a Bitonto per i 4 ragazzi morti il 25 aprile, sempre in un incidente stradale. “Sono stati giorni terribili per la nostra comunità: l’incidente avvenuto nella serata di martedì scorso ha turbato e commosso tutti noi. In questo momento di profondo strazio, possiamo solamente provare ad unirci al dolore provato dalle famiglie delle giovani vittime, figli e figlie della nostra amata terra”. Così il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, sulla sua pagina Facebook, nel giorno dei funerali dei quattro ragazzi bitontini, di età compresa tra 16 e 24 anni, morti nell’incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 25 aprile scorso sulla provinciale che collega Bitonto a Modugno (Bari).”Nella giornata di oggi, è stato proclamato il lutto cittadino: una scelta doverosa per la tragicità dell’evento e per cercare di onorare al meglio la memoria di Lucrezia, Floriana, Tommaso e Alessandro”, prosegue. “Alle ore 12 di questa mattina, in tutti gli uffici pubblici e nelle scuole di Bitonto, sarà osservato un momento di silenzio e di raccoglimento”, aggiunge.”Invito cittadini, organizzazioni produttive e sindacali, associazioni e scuole di ogni ordine e grado ad esprimere, nelle forme che riterranno più consone e opportune, la partecipazione al dolore che ha colpito le famiglie”, conclude il sindaco.

