Consigli per la viabilità e il meteo: gli aggiornamenti sul sito della polizia di Stato

Traffico da bollino rosso per il weekend del Primo Maggio. In occasione del prossimo lungo fine settimana di sabato 29 e domenica 30 aprile, si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località di villeggiatura italiane, con anche una previsione di traffico intenso in occasione dei rientri di molti utenti che hanno potuto approfittare di alcuni giorni di riposo infrasettimanali.

I maggiori flussi di traffico da bollino rosso sono attesi già per il pomeriggio di venerdì 28 aprile a cui si aggiungono previsioni di pari intensità anche per la mattinata di sabato 29 aprile, mentre le proiezioni indicano che per il pomeriggio di lunedì 1° maggio è atteso molto traffico di rientro verso le maggiori città, anche in questo caso da bollino rosso. Si prevede inoltre che la fine del rientro possa interessare anche la mattinata di martedì 2 maggio.

Scattano dunque le restrizioni: domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 09:00 e le 22:00. Per fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it , tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7,5t e l’elenco dei cantieri inamovibili presenti lungo la rete autostradale e le principali strade statali. Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei.

Il Dipartimento Protezione Civile, per quanto riguarda lo scenario meteo atteso per i prossimi giorni, segnala che nella giornata di sabato 29 aprile inizierà a interrompersi la condizione di generale bel tempo che ha contraddistinto questa settimana, a causa dell’arrivo di correnti fresche in quota che daranno origine ad annuvolamenti sulle regioni italiane centro-settentrionali, con possibili precipitazioni sparse, specialmente sulle aree interne peninsulari centrali.

La polizia ricorda poi che dal 15 aprile è cessato l’obbligo di circolare con pneumatici invernali nelle strade ed autostrade ove era vigente la relativa ordinanza. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, si dovrà, pertanto, provvedere entro il 15 maggio alla loro sostituzione salvo il caso in cui il codice di velocità, riferito agli pneumatici invernali in uso, sia uguale o superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione per gli pneumatici “estivi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata