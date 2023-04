Immagine d'archivio

Tra le persone salvate anche 40 minori e 13 donne

È attraccata al porto di Napoli, alle prime ore dell’alba, la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso della ong Medici senza Frontiere che, lo scorso lunedì 24 aprile, aveva soccorso in mare 75 persone tra cui 40 minori e 13 donne che erano a bordo di una imbarcazione in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. Alla nave della ong era stato assegnato il ‘porto sicuro’ di Napoli.

