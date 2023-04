Ieri pomeriggio era stata colpita da una scarica di sassi nella grotta 'Abisso Primeros' in Val Alta

È stata estratta dalla grotta poco prima delle due di stanotte la speleologa che ieri pomeriggio era stata colpita da una scarica di sassi nella grotta ‘Abisso Primeros’ in Val Alta, tra Duno e Cassano Valcuvia, in provincia di Varese. Lo fa sapere il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, aggiungendo che sono illese le altre tre persone che erano con lei. La donna era ferita ma cosciente. Per tirarla fuori dalla grotta è stata assicurata a un estricatore, uno strumento che serve per tenere il corpo immobile e consente movimenti di recupero più agevoli rispetto a una barella, con un ingombro minimo. Poi la donna è stata portata in ospedale con l’ambulanza.

