Beatriz Flamini, 50 anni, vi era entrata il 20 novembre 2021 a 48 anni. Ha superato il primato di 269 giorni dell'italiana Cristina Lanzoni

L’alpinista spagnola Beatriz Flamini, 50 anni, ha battuto il record mondiale per il tempo più lungo trascorso in una grotta in isolamento, rimanendo 500 giorni da sola in una grotta a Motril, nella provincia di Granada, a 70 metri di profondità, senza contatti con il mondo esterno né riferimenti temporali di alcun tipo. La sportiva ha terminato la sua sfida personale questa mattina. Flamini, riporta la radiotelevisione pubblica spagnola Rtve, era entrata nella grotta il 20 novembre 2021, a 48 anni, con la determinazione di mettere alla prova la sua forza fisica e mentale. È stata un’esperienza “eccellente” e “imbattibile”, ha detto l’alpinista che è stata accolta dagli applausi e abbracci dei suoi amici e del suo team che l’ha sostenuta nei 500 giorni di isolamento. Flamini non solo ha stabilito il record di isolamento sotterraneo in Spagna, che resisteva da 50 anni ed era di 103 giorni, ma ha superato anche il record dell’italiana Cristina Lanzoni, di 269 giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata