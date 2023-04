L'aggressione intorno alle 9 del mattino: responsabile probabilmente una persona che conosceva bene la donna

Una donna italiana di 40 anni, collaboratrice domestica, è stata colpita in strada violentemente al volto con un mattone ed è stata poi trovata a terra insanguinata. L’aggressione è avvenuta in via Montenovoso, a Pesaro, attorno alle 9 di questa mattina, probabilmente da una persona che conosceva bene la donna. I sanitari hanno riscontrato un trauma cranico e un ematoma alla fronte. La 40enne è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pesaro. Sulla vicenda sta indagando la polizia, che è già sulle tracce del presunto aggressore, scappato dopo l’aggressione.

