Accolta la richiesta della procura. Cinque gli imputati in totale, accusati tra l'altro, di turbativa d'asta e falso

Il gup di Milano Cristian Mariani ha rinviato a giudizio Elio Franzini ed Enrico Gherlone, rettori dell’Università Statale di Milano e dell’Università Vita-Salute del San Raffaele, accogliendo la richiesta dei sostituti procuratori Carlo Scalas e Bianca Baj Macario che indagano su presunti concorsi truccati degli atenei nelle facoltà di Medicina fra il 2020 e 2021. L’inizio del processo è fissato per il 5 luglio davanti ai giudici della decima sezione penale. Con i due rettori andranno a giudizio altri tre docenti e primari: Francesco Montorsi, Marco Carini e Stefano Centanni. Le accuse contenute nei capi d’imputazione sono a vario titolo di corruzione, turbativa d’asta e falso. I due vertici delle Università rispondono solo di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e un episodio di falso (per il solo Franzini) in relazione ai concorsi per 3 ruoli di professori ordinari in urologia negli ospedali San Paolo e San Donato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata