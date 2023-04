Anpi, Cgil, Emergency e Libera tra le sigle scese in piazza

Anpi, Cgil, Emergency e Libera tra le sigle scese in piazza per il corteo del 25 aprile di Roma. “Lavoro, pace, diritti: e’ questo il fiore”: è quanto si legge su uno degli striscioni esposti nel corteo organizzato dall’Associazione nazionale partigiani italian. Ad aprire il corteo i gonfaloni di Anpi e Anfim. Bandiere della pace, della Cgil, di Libera, dell’Ucraina e molte altre sono sventolate dai manifestanti. Migliaia di persone in marcia da Largo Bompiani in direzione Porta San Paolo per festeggiare la Liberazione dal nazifascismo. Il segretario Cgil Landini e l’ex presidente della Regione Lazio Zingaretti tra i partecipanti al corteo.

