Potrebbe trattarsi di un sub che risultava disperso

Dopo due falsi allarmi arrivati nei giorni scorsi, questa mattina un cadavere è stato ritrovato nel golfo dell’Asinara, lungo la costa di Castelsardo, in Sardegna. Uomini della capitaneria di porto di Porto Torres, carabinieri e vigili del fuoco stanno verificando se possa trattarsi del corpo di Davide Calvia, il pescatore subacqueo 38enne scomparso 10 giorni fa dopo il naufragio della barca che occupava insieme al cugino.

Quest’ultimo, Giovannino Pinna, 35 anni, era stato ritrovato vivo dopo 24 ore, anche se in condizioni disperate. Di Davide, invece, si era persa ogni traccia, tanto che la sorella Nadia ha lanciato diversi messaggi sui social per sollecitare la ricerca del fratello e chiedere la verità in una vicenda che, secondo quanto sta emergendo, ha diversi aspetti da chiarire.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata