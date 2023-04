Sul mercato la droga avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro

Un autoarticolato con targa bulgara con a bordo oltre 650 chilogrammi di hashish è stato intercettato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, mentre percorreva l’autostrada Roma-Genova in direzione della Capitale. Il mezzo fermato per un controllo, nei pressi di una stazione di servizio dell’autostrada: alla richiesta dei militari di controllare il carico il conducente ha manifestato nervosismo inducendoli a ispezionare più accuratamente il mezzo, al cui interno, occultata in un un’intercapedine, hanno scoperto la droga. La partita, una volta immessa nelle piazze di spaccio della Capitale, avrebbe fruttato oltre 6 milioni di euro.

