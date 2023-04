Post indirizzato alla Polizia di Stato: ma il figlio di Billy aveva sferrato un pugno a un vigile urbano

“Scusa”. Così Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, sul proprio profilo Instagram, chiede dopo essere stato denunciato per aver sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano, a Milano. Tuttavia il giovane tagga la Polizia di Stato, quando in realtà lo scontro era avvenuto con un membro della polizia locale.

