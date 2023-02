La giovane è stata condotta in ospedale

Ha chiuso in casa la figlia 20enne per giorni, senza darle da mangiare ma solo dell’acqua, picchiandola più volte perché non vedesse più il fidanzato. Un cittadino bengalese di 52 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Stresa, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Nelle immagini diffuse dai carabinieri, il momento in cui entrano nell’abitazione dell’uomo cercando la 20enne che, disperata, prende a pugni la porta della sua stanza per farsi sentire. La giovane è stata condotta in ospedale.

