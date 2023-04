La villa romana, che contiene l'unico affresco murale mai dipinto da Caravaggio, è stata messa all'asta dal Tribunale nel contesto di una disputa tra eredi

“È allucinante, ho vissuto qui per vent’anni e in vent’anni abbiamo fatto così tanto per la cultura“. L’incredulità della principessa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi, sfrattata oggi dal Casino dell’Aurora da parte dei Carabinieri. La 72enne texana ha sposato nel 2009 il principe Nicolò Boncompagni Ludovisi ma, alla morte del marito nel 2018, la villa romana (che contiene l’unico affresco murale mai dipinto da Caravaggio) è diventata oggetto di una disputa tra eredi. Nel contesto di una causa intentata dai figli della prima moglie del principe, la villa è stata messa all’asta dal Tribunale, ed è stato emesso l’ordine di sfratto nei confronti della principessa Rita.

