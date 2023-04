Disagi, ritardi, cancellazioni. Rfi fa sapere che dalle 12 riprende il servizio

Ritardi fino a 120 minuti alla stazione ferroviaria di Milano, a causa del deragliamento del treno merci avvenuto in prossimità di Firenze Castello. Al disagio dei ritardi, si aggiungono i treni che sono stati soppressi in attesa del ripristino delle linee ferroviarie. A risentirne in maniera maggiore le tratte verso Torino e verso Napoli, in partenza da Milano e viceversa.

Treni cancellati o in ritardo di oltre quattro ore anche a Roma. Sui tabelloni della Stazione Termini si leggono le conseguenze del deragliamento del treno merci nei pressi di Firenze che ha causato disagi in tutta la dorsale ferroviaria. Disagi e affollamenti a Termini fin dalla mattina per tutti passeggeri diretti verso nord.

“Dalle ore 12, la circolazione ferroviaria sulla linea AV Bologna – Firenze, riprenderà gradualmente”. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana con un aggiornamento dopo il deragliamento di un treno merci nella notte. “Sulla linea convenzionale Firenze – Bologna – si legge ancora nell’aggiornamento – la circolazione permane interrotta. I treni Alta Velocità e a lunga percorrenza, sia in direzione Nord che in direzione Sud, potranno subire ritardi, limitazioni, cancellazioni e deviazioni di percorso. Tra Firenze e Prato sono attivi autobus sostitutivi per il trasporto Regionale”.

