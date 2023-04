Intorno alle 10 l'Intercity è stato trainato via da un locomotore a gasolio fatto arrivare appositamente

A causa del deragliamento di un carro del treno merci all’altezza della stazione di Firenze Castello, lungo la linea ferroviaria tra il capoluogo toscano e Bologna, un Intercity Milano-Salerno, che non è rimasto coinvolto nell’incidente, è rimasto fermo per circa 8 ore, con centinaia di passeggeri a bordo, su un binario fuori banchina all’altezza della stazione di Zambra, vicino a Sesto Fiorentino (Firenze). Intorno alle 10 l’Intercity è stato trainato via da un locomotore a gasolio fatto arrivare appositamente. Sul posto personale Rfi, Polfer, e polizia municipale.

