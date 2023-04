L'episodio riportato da 'Il Giorno' e confermato a LaPresse è avvenuto al Fuorisalone a Milano

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Alessandro Costacurta, è stato denunciato per aver sferrato un pugno in faccia a un vigile urbano, a Milano. L’episodio, secondo quanto riportato da ‘Il Giorno’ e confermato a LaPresse dalla polizia locale di Milano, è avvenuto un paio di giorni fa in via Tortona, zona interessata dagli eventi del Fuori Salone.

Il ragazzo era in un taxi quando ha iniziato a dare in escandescenze. È stato il tassista a richiamare l’attenzione della pattuglia della polizia locale che era in zona. Quando uno dei due vigili gli ha chiesto di scendere dall’auto, il ragazzo lo ha aggredito sferrandogli un pugno e lo ha colpito a un occhio. L’agente della polizia locale è stato medicato e ha una prognosi di 7 giorni. Il ragazzo è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

