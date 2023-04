Udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro con il pontefice che ha parlato dei martiri dei giorni nostri

Papa Francesco ha celebrato in Piazza San Pietro l’udienza del Mercoledì. Il Papa, come di consueto, era accompagnato sulla papamobile da alcuni bambini. Nel corso del giro della piazza, Bergoglio ha baciato e benedetto alcuni bambini che gli sono stati avvicinati dai fedeli presenti. Il Papa continuerà il ciclo di catechesi ‘La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente’. La meditazione sarà incentrata sul tema ‘Testimoni: i martiri’.

“Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per Lui siamo tutti fratelli e sorelle. Ma insieme si può dare la vita per gli altri” ha detto il pontefice nel corso dell’udienza generale del mercoledi in Piazza San Pietro dove ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo.

“Oggi, cari fratelli e sorelle, ricordiamo tutti i martiri che hanno accompagnato la vita della Chiesa. Essi, come ho già detto tante volte, sono più numerosi nel nostro tempo che nei primi secoli” le parole del Santo Padre. Il Pontefice, continuando il ciclo di catechesi ‘La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente’, incentra la Sua meditazione sul tema ‘Testimoni: i martiri’. “Oggi ci sono tanti martiri nella Chiesa. Tanti”, sottolinea. “Perché, per confessare la fede cristiana sono cacciati via dalla società o vanno in carcere”, aggiunge a braccio. “Sono tanti”.

“Oggi il nostro sguardo si rivolge non a una figura singola, ma alla schiera dei martiri, uomini e donne di ogni età, lingua e nazione che hanno dato la vita per Cristo. Dopo la generazione degli Apostoli, sono stati loro, per eccellenza, i ‘testimoni’ del Vangelo” sottolinea Bergoglio. Il Pontefice, continuando il ciclo di catechesi ‘La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente’, incentra la Sua meditazione sul tema ‘Testimoni: i martiri’. “I martiri, però, non vanno visti come ‘eroi’ che hanno agito individualmente, come fiori spuntati in un deserto, ma come frutti maturi ed eccellenti della vigna del Signore, che è la Chiesa”, conclude.

Ucraina, Papa: “Sempre vicini a Paese che sopporta terribili sofferenze”

“Perseveriamo nella vicinanza e nella preghiera per la cara e martoriata Ucraina, che continua a sopportare terribili sofferenze”. Così Papa Francesco al termine dell’udienza generale del mercoledi in Piazza San Pietro dove ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli provenienti dall’Italia e da ogni parte del mondo.

