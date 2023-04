Si trova nel quartiere Zen 2, giro d'affari da 30mila euro al mese

Smantellata dai carabinieri di Palermo una piazza di spaccio di sostanze stupefacenti, nel quartiere Zen 2. Diciassette le misure cautelari eseguite. Fulcro dell’attività è la via Agesia di Siracusa nonché la via Fausto Coppi, strade ben note alla cronaca perché spesso sede di spaccio. La vendita della droga era in grado di fruttare oltre 30mila euro mensili e di soddisfare la “domanda” giornaliera di decine di acquirenti provenienti da tutta la provincia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata