Estratto dalle macerie un uomo, due sarebbero ancora sotto

Vigili del fuoco impegnati a Montecarlo, in provincia di Lucca, per l’esplosione e il successivo crollo di un’abitazione di campagna, la casa probabilmente una fuga di gas. Le squadre, dopo aver estratto un uomo in vita dalle macerie, sono al lavoro per le operazioni di ricerca di 2 persone segnalate come disperse. Sul posto operano anche cinofili da Siena e USAR (Urban Search and Rescue) team proveniente dalla Direzione Regionale Toscana.

