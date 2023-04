Intervenuti i vigili del fuoco: feriti una donna, i figli e una quarta persona

In seguito all’esplosione con successivo crollo di un’abitazione di campagna a Montecarlo (Lucca), a causa probabilmente di una fuga di gas, al momento risultano 4 feriti e due dispersi.

I feriti, giudicati lievi, sono stati estratti dai vigili del fuoco e trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca: una donna con sospetta frattura del polso e i suoi due figli, di 9 e 12 anni, con solo contusioni o escoriazioni, più una quarta persona con trauma toracico.

I vigili del fuoco sono in contatto con una donna che è sotto le macerie dell’abitazione di due piani a Montecarlo (Lucca), dove questa mattina si è verificata un’esplosione probabilmente causata da una fuga di gas da una bombola. Non si hanno invece notizie di un uomo che si sarebbe trovato al pian terreno insieme alla donna. I vigili del fuoco avevano estratto in precedenza un uomo che si trovava al piano superiore quando si è verificata l’esplosione, che ha riportato un trauma toracico. Soccorsi e portati in ospedale anche altri tre feriti lievi, una donna e i suoi due figli, di 12 e 9 anni.

