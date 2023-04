Il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ha fatto diverse considerazioni a margine della cerimonia per i 171 anni della Polizia di Stato che si è svolta a Roma presso la terrazza del Pincio. “Siamo appena usciti da un periodo pandemico che ci ha portati a fare riflessioni sulla velocità dei cambiamenti e del modo di fare sicurezza ma la Polizia di Stato sarà presente per affrontare queste sfide”, ha detto Giannini. “Purtroppo la Polizia di Stato paga un tributo di sangue importante, con persone che fanno il loro dovere fino all’estremo sacrificio e che sono un esempio per tutti noi. Ma l’impegno che diamo giorno per giorno, con anche le altre forze di polizia, non cambierà”, ha concluso Giannini.

