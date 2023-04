Jurgen Stock è a Roma per le celebrazioni del 171esimo anniversario della Polizia di Stato

Anche il segretario generale dell’Interpool, Jurgen Stock, a Roma per le celebrazione del 171esimo anniversario della Polizia di Stato. “Sono felice di essere qui in un momento del genere. Anche per l’Interpol è un anno speciale, visto che è il nostro centenario. La Polizia di Stato e l’Interpol sono sicuramente due partner forti per affrontare la manifestazione globale del crimine”, ha detto Stock sottolineando la lotta alla criminalità organizzata: “Uno degli esempi più significativi è la nostra cooperazione contro la ‘Ndrangheta – ha spiegato – un esempio in cui l’Italia, la Polizia di Stato, ha preso l’iniziativa di organizzare una partnership globale contro questo pericoloso gruppo criminale, uno dei più pericolosi al mondo”.

