Il funzionario Giuliano Santagata: "Escluso l'errore umano"

Avevano 69 e 51 anni i due operai morti a Opera, in provincia di Milano, mentre stavano potando un albero di un golf club. Un terzo operatore, di 25 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Niguarda di Milano. “Abbiamo un incidente sul lavoro. Abbiamo degli operatori che stavano lavorando sul cestello di un’autogru per tagliare dei rami. Quindi un lavoro di potatura. C’è stato un guasto, una rottura, e ci sono indagini in corso. Non sappiamo con certezza quello che è successo. Ce lo diranno le indagini”, ha dichiarato Giuliano Santagata, funzionario dei Vigili del Fuoco. “Il carrello, praticamente, si è sganciato e, purtroppo, abbiamo delle vittime. Gli operatori sono stati coinvolti dalla caduta del cestello. Sicuramente due erano sul cestello. Del terzo stiamo facendo indagini che ci diranno quale fosse la sua posizione iniziale. L’operatore rimasto ferito è in condizioni serie ed è stato portato in elicottero al Niguarda. Non sappiamo ancora la causa di questa rottura. Non c’è stato errore umano. Si è spezzato e non conosciamo ancora la causa”, ha concluso Santagata.

