Sono precipitati per almeno 20 metri

È morto uno dei due operai precipitato nel vano di un ascensore in un cantiere edile a Milano, in viale Monza. Un altro operaio è invece in gravissime condizioni. Gli operai erano al lavoro quando, secondo una prima ricostruzione, la fune si sarebbe spezzata. L’operaio deceduto era un uomo di 55 anni, mentre l’altro un giovane di 26 anni. I due operai stavano lavorando sul tetto dell’ascensore quando la fune si è spezzata e i due sono precipitati da un’altezza di circa 20 metri.Il 26enne, soccorso dagli operatori di Areu, è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale Niguarda. Nella caduta ha riportato traumi al volto, al torace, al bacino e a una gamba.Sul posto 2 automediche, 2 ambulanze, vigili del fuoco, polizia, municipale e procura della Repubblica.

