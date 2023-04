Il ministro Piantedosi: "Serve un'azione congiunta da parte dell'Ue", da inizio anno arrestati 39 scafisti

“I due pescherecci segnalati ieri sera sono ancora in mare. A bordo ci sono circa 400 persone ciascuno. Navi commerciali ne stanno monitorando uno a distanza senza intervenire”. Lo rende noto la Ong Sea Watch.

✈️ Due pescherecci con ~400 persone ciascuno avvistati oggi da #Seabird2.

In zona anche un aereo militare italiano. Il soccorso di questa tipologia di imbarcazione è molto complesso: chiediamo che tutti gli attori coinvolti collaborino per mettere al

sicuro le persone a bordo. pic.twitter.com/iTKO9HlQIZ — Sea-Watch Italy (@SeaWatchItaly) April 11, 2023

Sindaco Lampedusa: “Ospitarli su navi per alleggerire hotspot”

“Con la dichiarazione dello stato d’emergenza ci aspettiamo maggiore attenzione da parte dello Stato. Quello che chiediamo è il ripristino delle navi di fronte l’isola, come già avvenuto quando ci fu l’emergenza Covid, che possano ospitare i Migranti in arrivo, e alleggerire in questo modo la pressione sull’hotspot”. A dirlo a LaPresse è il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. “La situazione a Lampedusa è quella che viviamo da 30 anni – dice Mannino -. L’isola continua ad accogliere vite umane come ha sempre fatto. Nulla di nuovo, benchè si usi sempre il termine ’emergenza’. I numeri del centro d’accoglienza iniziano ad essere consistenti, e per contenerli servono delle navi che facciano la spola con la terra ferma per alleggerire la struttura”. Stamani nel centro d’accoglienza di Contrada Imbriacola erano presenti 1.263 persone a fronte di una capienza di 400 ospiti. Tra ieri sera e oggi, 572 persone sono state trasferite a Porto Empedocle con il traghetto.

Piantedosi: “Serve azione congiunta Ue”

“Penso alla gestione dell’immigrazione, del cui governo peraltro difficilmente può farsi carico un solo Paese al di fuori di un’azione congiunta, lucida e ben organizzata a livello europeo, come ci ha recentemente ricordato il Presidente della Repubblica”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo alla cerimonia per i 171 anni della polizia di Stato.”Il Governo ha voluto compiere ogni sforzo per investire risorse in legalità e sicurezza che costituiscono fondamentali premesse per il benessere e la crescita di una società– aggiunge – In quest’ottica vanno inquadrate le diverse azioni che abbiamo messo in campo in questi primi 5 mesi e che vi vedono protagonisti proprio in quella peculiare vocazione di prossimità al territorio”.

Giannini: “39 scafisti arrestati da inizio anno”

“Nei primi tre mesi dell’anno sono già 39 gli scafisti arrestati”. Così il capo della Polizia Lamberto Giannini, intervenendo alla cerimonia per i 171 anni della polizia di Stato. “Guardiamo con attenzione alla sponda Sud del Mediterraneo – prosegue – I drastici cambiamenti climatici si sono aggiunti alla povertà e alle guerre tra le cause dei fenomeni migratori. Le difficoltà che vivono Paesi che stanno sull’opposta sponda del Mediterraneo favoriscono, come vediamo in questi giorni, il crescente flusso migratorio verso il nostro Paese“.

