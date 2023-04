Lo denuncia la ong tedesca ResQship. 22 persone sono state salvate

Almeno 20 migranti sono annegati durante il naufragio nel Mediterraneo di sabato dove è intervenuta la ong tedesca ResQship con la nave Nadir recuperando 22 persone vive e due corpi di migranti senza vita. Lo scrive la ong su Twitter parlando di “almeno altre 23 tombe di persone innocenti nel cimitero europeo che è il mar Mediterraneo”. “Questa è una tragedia indicibile che avrebbe potuto, e dovuto, essere prevenuta con un approccio umanitario alla migrazione invece che con il filo spinato dei confini europei”, attacca la ong. “Alla perdita di vite umane si aggiunge il profondo trauma che i sopravvissuti dovranno sopportare per il resto della propria vita”. “Continueremo a combattere in solidarietà e pregheremo – concludono – affinché un giorno la nostra organizzazione e l’intera flotta civile non siano più necessarie”.

🔴[1/4] Nach Std. ununterbrochener Einsätze, wurde unsere Crew erneut zu einem Seenotfall alarmiert. Als sie am Einsatzort ankamen, fanden sie etwa 25 Menschen im Wasser vor – sie waren bereits seit ca. zwei Stunden im Wasser. Unsere Crew konnte 22 Überlebende und 2 Tote bergen. pic.twitter.com/hXPi1I2UfJ — RESQSHIP (@resqship) April 9, 2023

