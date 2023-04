Lo riferisce Alarm Phone, l'imbarcazione alla deriva ha finito il carburante

Un barcone con circa 400 persone a bordo sarebbe partito da Tobruk in Libia. Ne dà notizia su twitter la ong Alarm Phone che nella notte ha ricevuto una telefonata con richieste di soccorso dai migranti a bordo e ha informato le autorità. Per il momento – fa sapere la ong – non è stata confermata alcuna operazione di salvataggio.

L’imbarcazione si troverebbe in acque Sar maltesi alla deriva dopo aver finito il carburante e sta imbarcando acqua. Le persone a bordo starebbero svuotando la barca con dei secchi.

“Quest’anno, la Pasqua non sarà di nuovo un periodo tranquillo nel Mediterraneo. Solo ieri abbiamo trovato nel Mediterraneo 19 imbarcazioni in difficoltà con i nostri aerei da ricognizione, molte delle quali probabilmente sono ancora in mare”. Lo fa sapere la Ong Sea Watch su Twitter.

