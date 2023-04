Neanche oggi è prevista la diffusione di un bollettino medico

Terza notte trascorsa nel reparto di terapia intensiva per il leader di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, in cura al San Raffaele di Milano da mercoledì per un’infezione polmonare e affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica. Secondo quanto filtra dall’ospedale, non è prevista neanche oggi la diffusione di un bollettino medico. Il medico personale e primario, Alberto Zangrillo, è arrivato alle 8.30 circa nella struttura sanitaria ed è entrato nel reparto in cui si trova il Cavaliere al Q1.

Notte tranquilla

Il leader di Fi avrebbe trascorso una notte tranquilla in ospedale, secondo quanto fanno sapere fonti sanitarie. Ieri in visita sono arrivati tutti i figli del Cavaliere – Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi – oltre al fratello Paolo Berlusconi e all’amico Fedele Confalonieri, presidente di MediaForEurope (Mfe).

Paolo Berlusconi al San Raffaele

Paolo Berlusconi è arrivato in mattinata all’ospedale San Raffaele di Milano.

