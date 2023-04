La struttura, piena di cereali e mangini, è caduta su un'auto nel cortile di un'azienda agricola. Decedute le persone a bordo, tra cui anche un minorenne. In via di accertamento le dinamiche

Un silos, pieno di cereali e mangimi, ha investito un autovettura oggi, intorno alle 14.15 nel cortile di un’azienda agricola a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena. Le tre persone a bordo dell’auto sono morte. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. In base alle prime informazioni, non sarebbe ancora stato chiarito il motivo per il quale le persone a bordo dell’auto, di cui anche un minorenne, si trovassero nel cortile dell’allevamento.

