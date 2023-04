Indagini in corso, l'autopsia ha rilevato che il colpo non è stato esploso da distanza ravvicinata

Indagini in corso a Rovigo sulla morte di una 31enne di origine marocchina colpita da un proiettile alla testa martedì 28 marzo nella sua abitazione di Ariano Polesine. La donna, madre di due bambini, era ancora viva all’arrivo dei soccorsi, ed è poi deceduta il giorno dopo in ospedale.

L’autopsia: sparo non da distanza ravvicinata

Nella giornata di oggi, 4 aprile, sono stati resi noti i risultati dell’autopsia sul corpo della donna: in una nota della Procura si legge che le indagini hanno escluso “che il colpo d’arma da fuoco sia stato esploso a contatto, ovvero a distanza ravvicinata”. L’esito dell’esame ha riscontrato “un foro d’ingresso nella regione temporale sinistra riconducibile ad un proiettile in metallo integro, cal 22 (salvo maggiore approfondimento balistico), poi rinvenuto in regione temporo-parietale destra e avviato agli accertamenti balistici; tale proiettile ha attinto la regione del cranio della vittima con direzione fronto-occipitale, da sinistra verso destra, caudo -craniale”.

Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Rovigo ha aperto un fascicolo per omicidio, momentaneamente ancora contro ignoti.

