La donna, madre di due bambini, è stata trovata ieri in casa ferita con un proiettile alla testa nella sua abitazione di Ariano Polesine

Non ce l’ha fatta la donna 31enne di origine marocchina, trovata ieri in casa ferita con un proiettile alla testa nella sua abitazione di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. La donna, madre di due bambini, è stata portata in ambulanza in ospedale a Rovigo dove oggi è deceduta. La procura ha aperto un fascicolo per l’omicidio della donna al momento a carico di ignoti.

L’abitazione è stata ora posta sotto sequestro. Sono tuttora in corso le indagini delegate ai Carabinieri di Rovigo per ulteriori approfondimenti investigativi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata