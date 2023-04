Ingenti i danni, come già si era verificato in occasione del primo atto vandalico che aveva portato all'inagibilità della scuola e allo stop delle lezioni

Allagata per la seconda volta in due settimane la scuola media Segantini di Merano. I vandali sono tornati in azione nella notte, aprendo l’idrante antincendio. La stessa modalità utilizzata la prima volta. L’allarme è stato lanciato intorno alle 5:30 da un passante. Ingenti i danni, come già si era verificato in occasione del primo atto vandalico che aveva portato all’inagibilità della scuola e allo stop delle lezioni.

