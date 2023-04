Foto dall'archivio

Il bimbo è ricoverato in ospedale

Una mamma è morta cadendo da un balcone a Celano, in provincia dell’Aquila, con il figlio piccolo: la donna è morta sul colpo. Il bimbo è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Indagano i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, questa mattina la donna si sarebbe gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio. La mamma, italiana, aveva 36 anni. Il bimbo 8. La tragedia è avvenuta stamattina alle 8 e 30.

Il sindaco: “Una tragedia”

“Una tragedia terribile che lascia attoniti e sgomenti, con un gran senso di vuoto e che merita solo un doveroso silenzio e rispetto. Riposa in pace cara Gemma. Preghiamo tutti affinché vada tutto per il meglio per il piccolo Sergio. Le più sentite condoglianze dalla città di Celano ai genitori di Gemma, Graziella e Michele, al marito Achille e alla piccola Fernanda”. Lo dichiara il sindaco di Celano Settimio Santilli su Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata