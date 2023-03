L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. I finanzieri hanno trovato in suo possesso più di 1 kg di hashish

Arrestato con più di un chilogrammo di hashish, trovato tra la legna accatastata nel suo garage. In manette un 24enne di Pescara, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici sul traffico di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dalla Guardia di Finanza a Cepagatti, in provincia di Pescara, mentre – in tenuta da lavoro – riponeva un panetto di droga nei pressi dell’abitazione di un altro giovane spacciatore, a sua volta denunciato, poche settimane prima, per traffico di cocaina e hashish. Accompagnato il ragazzo a casa, i finanzieri hanno effettuato la perquisizione domiciliare con l’ausilio dei cani antidroga Dafil e Dagor, scovando la sostanza stupefacente.

