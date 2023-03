La manifestazione in solidarietà a 8 attivisti a processo

Presidio di solidarità di Extincion Rebellion davanti al tribunale di Milano. È successo giovedì mattina in occasione della seconda udienza del processo penale nei confronti di 8 attivisti per il clima, coinvolti in azioni di disobbedienza civile non violenta durante la PreCOP26 a Milano nell’ottobre 2021.

