Sono sospettati di appartenere al sodalizio criminale denominato 'EIYE'

La Polizia di Stato ha eseguito 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Torino, nei confronti di un gruppo di cittadini nigeriani sospettati di appartenere al sodalizio criminale di stampo mafioso denominato ‘EIYE’. Oltre al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, contestati i reati di estorsione, lesioni e reati in materia di stupefacenti. Secondo l’ipotesi d’accusa i provvedimenti cautelari riguarderebbero personaggi sospettati di rappresentare il vertice del livello nazionale dell’organigramma, direttamente incaricato delle nuove affiliazioni e della gestione dello spaccio di droga nelle varie piazze cittadine.

