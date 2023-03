Jeff Joy, 48 anni, ricercata dal 2010, è condannata a 13 anni di carcere

Jeff Joy, criminale inserita nella lista dei 100 latitanti più pericolosi, è stata estradata in Italia. La 48enne nigeriana era ricercata dal 2010 in campo internazionale con ‘red notice’ per i reati di associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione. La donna è stata arrestata il 4 giugno 2022 in Nigeria e poi condannata in via definitiva a 13 anni di carcere. Jeff Joy è un’esponente di spicco della mafia nigeriana, considerata una delle organizzazioni criminali emergenti più potenti al mondo e per questo oggetto di un monitoraggio capillare in ogni Paese da parte dell’Interpol. Da quanto risulta dalle indagini svolte dal 2006 al 2007 dalla Squadra Mobile di Ancona, Jeff Joy aveva un ruolo di primo piano nel favorire l’arrivo in Italia, Olanda e Spagna, di ragazze nigeriane che venivano avviate al business criminale della prostituzione.

