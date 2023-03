Il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco

E’ stato trovato privo di vita in galleggio il bambino di 4 anni caduto nel canale Adigetto: del piccolo si erano perse le tracce da Villanova del Ghebbo, in provincia di Rovigo. Il ritrovamento intorno alle 23,30 di ieri sera. I vigili del fuoco in perlustrazione con un gommone, hanno rinvenuto il corpicino nel fiume, circa 700 metri a valle dal punto dove il bimbo stava giocando. La salma è stata recuperata e dopo la constatazione della morte da parte del medico è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata