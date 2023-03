Immagine d'archivio

È successo a San Pietro Mosezzo, dalla zona si è levata una colonna di fumo visibile anche a molta distanza

Un incendio di vaste dimensioni è divampato in una azienda chimica, la Kemi, a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Dalla zona in cui è situata l’azienda si è levata una colonna di fumo visibile anche a molta distanza. Sul posto sono già presenti sei squadre dei vigili del fuoco di cui due giunte dal capoluogo di provincia e le altre dai comandi limitrofi. Numerose anche le ambulanze dei soccorsi, anche se al momento non si hanno notizie di feriti.

Il sindaco: “Tenere chiuse finestre e restare in casa”

“Si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull’impatto dell’evento, di tenere le finestre chiuse e, se non assolutamente necessario, di rimanere in casa“. Lo scrive su Facebook Alessandro Canelli, sindaco di Novara, in merito all’incendio. “La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città: è importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse”, afferma. I dirigenti scolastici, aggiunge, “sono già stati avvisati di tenere chiuse le finestre e di non far uscire i bambini nei cortili”.

“L’incendio divampato questa mattina in un’azienda di San Pietro Mosezzo è ancora in corso. È sotto controllo da parte dei vigili del fuoco, ma ovviamente si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute“, ha aggiunto Canelli. Non ci sono però rischi di esplosioni. Il primo cittadino ha detto che “la colonna di fumo, in questo momento, si dirige, per il forte vento, verso nord-est – afferma – per intenderci verso Milano”, la nube “è molto alta ed è probabile che possa vedersi al di là del centro urbano”.

In salvo gli operai

Sono tutti in salvo gli operai, circa una trentina, che erano presenti nel momento in cui è divampato l’incendio. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco. La colonna di fumo è visibile a molti chilometri di distanza, mentre sono già in corso le valutazioni di impatto ambientale.

